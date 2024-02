Receitas do grupo Vila Galé aumentam mais no Brasil do que em Portugal

As receitas do grupo subiram no ano passado 16% em Portugal e 42% no Brasil, totalizando €275 milhões, com a previsão de este ser “mais um ano de recordes” se “os políticos não atrapalharem”, segundo Jorge Rebelo de Almeida, dirigente dos hotéis, disse ao jornal Expresso.

Após um 2023 intenso de aberturas de hotéis, totalizando cinco novas unidades em funcionamento (quatro em Portugal e uma em Cuba), o grupo Vila Galé prepara-se para avançar com um novo pacote de inaugurações, e continua a analisar novos projetos, dentro ou fora do país.

No dia em que apresentou ao mercado um lucro de 100 milhões de euros, mais 13% do que em 2022, Jorge Rebelo de Almeida mostra-se inquieto com a instabilidade política em Portugal: “Esta política dá-nos cabo do juízo”.