Receita da taxa turística no Porto caiu 63% em 2020

A receita da taxa turística no Porto em 2020 caiu 63,3%, para 5,5 milhões de euros, face aos quase 15 milhões de euros de receita em 2019, avançou à Lusa fonte oficial da Câmara.

Dados da autarquia, a que a Lusa teve hoje acesso, indicam que a receita da taxa turística no Porto relativa ao ano de 2020 foi de “5.465.431 euros”, registando-se uma quebra de 9,5 milhões de euros (63,3%) quando comparada à receita da taxa turística de “14.893.786” em 2019.

A taxa cobrada aos visitantes que pernoitam no Porto entrou em vigor a 01 de março de 2018, com um valor de dois euros por dormida, aplicado a hóspedes com mais de 13 anos, num máximo de sete noites seguidas.

Em 2018, a autarquia do Porto arrecadou 10,4 milhões de euros e contabilizou 5,2 milhões de dormidas.

A Taxa Municipal Turística do Porto foi criada com o objetivo de minimizar as dificuldades apresentadas pelo crescimento significativo do turismo.

Segundo se lê no sítio da Internet oficial da Câmara do Porto, serve como “forma de financiamento para a melhoria de um conjunto de atividades e investimentos promovidos pela Câmara relacionados com a atividade turística, nomeadamente, a preservação ambiental da cidade, comércio tradicional, histórico e de proximidade, obras de melhoramento de domínio público e privado municipal e pelas dinamizações culturais e recreativas, disseminadas por toda a cidade.