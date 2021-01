Rebeca lança tema “mas eu gosto dele”

Em tempos tão diferentes, em que o mundo parece virado ao contrário, a cantora Rebeca está de volta com uma vontade inequívoca de continuar a ser para todos nós um exemplo de força de vontade de ultrapassar os momentos difíceis que por vezes se atravessam no nosso caminho.

“Neste momento da nossa existência cada um de nós pode e deve fazer tudo o que estiver ao seu alcance para cumprir a sublime missão de ajudar os outros. Neste novo trabalho dou o meu melhor para dar ânimo e criar uma oportunidade para apesar de tudo, haver motivos para nos divertirmos.” – Rebeca

Com este primeiro single, em que fica clara a resiliência no amor e que mesmo na adversidade não devemos desistir, a cantora cria sobretudo mais uma oportunidade para os seus fãs manterem um espírito positivo, alegria, mas sobretudo a ideia que nunca se deve desistir, porque o que é válido no amor, também é válido em tudo nas nossas vidas.

Refira-se que Rebeca atravessa um momento particularmente feliz da sua carreira com a confirmação do sucesso de “Meu nome é Rebeca“ que se tornou num hino de boa disposição transversal a todas as idades, mas também com o sucesso em que se tornou o seu casamento no programa “O noivo é que sabe”. E parece que o melhor ainda está para vir.