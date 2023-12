Realizadora de “Barbie” presidirá ao festival de Cannes 2024

Depois de um ano em 2023 onde bateu todos os recordes com o filme “Barbie”, a realizadora, argumentista e atriz americana Greta Gerwig presidirá ao Júri do 77º Festival de Cinema de Cannes, que acontecerá de 14 a 25 de maio de 2024.

Heroína dos nossos tempos modernos, Greta Gerwig abala os rumos de uma indústria cinematográfica codificada e de uma era a ser questionada. E ela também é amante de cinema. “Eu adoro filmes”, confidencia com fervor. Gosto de fazê-los, gosto de ir vê-los, gosto de falar sobre eles durante horas. Como cinéfila, Cannes sempre foi para mim o ápice do que a linguagem universal do cinema pode representar. Estou emocionada, entusiasmada e honrada por me tornar Presidente do Júri do Festival de Cinema de Cannes. Mal posso esperar para descobrir as viagens que nos esperam!”.

Em menos de quinze anos, Greta Gerwig consolidou-se como um nome no panorama do cinema americano e internacional. Natural de Sacramento, na Califórnia, nova-iorquina adotada, a mulher que sonhava ser dramaturga percorreu um caminho único, tão consistente quanto arriscado, que marcou uma ascensão meteórica.

Primeira cineasta norte-americana a assumir o cargo de Presidente do Júri do Festival de Cannes, Greta Gerwig acrescenta novos recordes à sua já bem abastecida lista de 40 anos: torna-se a personalidade mais jovem a ocupar este cargo depois de Sofia Loren, que tinha apenas 31 anos em 1966, a segunda mulher realizadora depois de Jane Campion em 2014; a segunda americana depois da atriz Olivia de Haviland, primeira mulher presidente do júri em 1965.

“Esta escolha é óbvia, pois Greta Gerwig encarna com ousadia a renovação do cinema mundial, da qual o Festival de Cannes é todos os anos precursor e caixa de ressonância”, indicam Iris Knobloch, presidente do Festival de Cannes e Thierry Frémaux, delegado geral. “Para além da Sétima Arte, ela também aparece como representante de uma época que abole fronteiras e mistura géneros para fazer triunfar a inteligência e o humanismo”, concluem.