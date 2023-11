Realizador português traz debate sobre o racismo a Belfast

Esta sexta-feira, o realizador Miguel Dores vai estar na Queen’s University Belfast para um debate e exibição do seu documentário “Alcindo”, um filme sobre o racismo e discriminação racial em portugal, mais concretamente sobre o caso Alcindo Monteiro.

No dia 24 de novembro, pelas 10h45, o realizador português Miguel Dores estará na Harty Room da Queen’s University Belfast, na Irlanda do Norte, para uma manhã dedicada à projeção e debate do seu documentário “Alcindo”.

Este é um filme centrado nos acontecimentos ocorridos na noite de 10 de Junho de 1995 em Lisboa quando, sob o pretexto múltiplo de celebrar o Dia da Raça e a vitória para a Taça de Portugal do Sporting, um grupo de “skinheads” neonazis invadiu o bairro alto e violentou 11 indivíduos de raça negra.

Um desses jovens foi Alcindo Monteiro, que acabou por ser brutalmente assassinado em plena Rua Garret, dando origem ao caso com o seu nome em tribunal, e a uma larga discussão sobre a discriminação racial em Portugal.

Antes do debate com o realizador, haverá uma projeção do documentário com legendas em inglês.

Este é um evento que ocorre no âmbito do Portuguese Cultural Event, previsto no quadro da programação cultural de 2023 da universidade, que conta com o apoio do Instituto Camões.Mais informações e inscrição neste evento aqui.