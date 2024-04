Realizador Bruno Carnide levou a sua arte a Macau

“Memórias de uma Casa Vazia”, de Bruno Carnide, estreou-se em território macaence nos últimos dias 25 e 27 de março, no Macao International Short Film Festival.

A seleção da película de 11 minutos, filmada em Super 8, que nos lê as cartas de amor de uma mulher a um passado perdido no limiar do esquecimento, trouxe o convite ao realizador para apresentar o seu filme e estar presente durante uma semana em Macau, tornando-se no único representante luso naquele evento, que contou com diversas personalidades da área do Cinema como nomeados aos Óscares, vencedores de Cannes ou Veneza e vários produtores e distribuidores de renome. “Foi, sem dúvida, uma oportunidade única para criar novas relações e contactos com diversas geografias”, relata o realizador.

Bruno Carnide, em comunicado, afirma ainda ter tido “a oportunidade de conhecer pessoas de todo o mundo – como do Myanmar, Coreia ou Colômbia”. “É fantástico como o cinema que nos une a todos pode ter linguagens e visões tão distintas”.

A apresentação do filme, que decorreu em dois momentos, foi concretizada perante uma plateia repleta e bastante interessada: “foi uma receção fantástica, depois do habitual Q&A no final da exibição, o público veio ter comigo e continuou com as suas perguntas sobre o filme, demonstrando bastante interesse pela obra”, relata o leiriense.

Esta foi a estreia em território macaense do filme de Bruno Carnide, que já tinha sido exibido no continente asiático no passado dezembro, quando de uma retrospetiva do realizador na Turquia.

Apesar de ainda não ter data definitiva de estreia em Portugal, o filme conta já com mais de 10 seleções e três prémios, sendo também uma das curta-metragem na corrida aos Prémios Sophia, da Academia Portuguesa de Cinema.

O realizador tem estado bastante em foco, também, devido à sua relação com a Inteligência Artificial, tendo recentemente, lançado um novo trabalho, no passado mês de março, no Festival Internacional de Cinema de Animação – Monstra, em Lisboa; e ter sido convidado para falar sobre o tema no programa Sociedade Civil, da RTP2, no último dia 26 de março.

Veja, aqui, o trailer de “Memórias de uma Casa Vazia”.