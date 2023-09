Realidade ou utopia?

Jornalista, escritor e poeta, São Pedro do Sul

Ninguem sabe quando isso vai acontecer

Quando um lobo viver em paz com um cordeiro

A vaca e a ursa juntas possam juntas adormecer

E um menino e uma naja brincarao o dia inteiro.

Talvez em sonho, realidade, ou pura utopia

Um leopardo pode deitar-se com o cabrito

Ninguem sabe, mas talvez um dia

O homem veja isso e deixe de estar aflito.

O caminho do homem parece o certo aos seus olhos

O homem luta por um grande palmo de terra

Cultiva a terra, não come os cereais mas os abrolhos

O caminho do homem é muitas vezes aquilo que enxerga!

Há um caminho que parece certo ao homem

Mas esse caminho resulta muitas vezes em morte

A ira, a raiva, e o ódio a todos consomem

O arrogante acaba sempre por perder seu norte.

Mas hoje uma resposta branda acalma o furor

O orgulho vem sempre antes da derrocada

A humildade faz brotar e crescer o amor

Lutas e guerras não nos levam a nada!

Os sentimentos dos povos estão feridos

Mães criam filhos durante muitos anos

Que involuntariamente depois são oferecidos

No altar da guerra e dos enganos!

Sacerdotes abençoam armas do preconceito

E tantas vezes dizem matem em nome de Deus

Ele nos apoia, temos que vencer a qualquer jeito

E massas de gente lutam, e matam até os seus!

Daqui a quantos anos veremos um tratado de paz

Nem tudo está por terra, agora há que reconstruir

Mas ainda restam sempre três grandes exércitos

Um de viúvas, outro de aleijados, e outro há-de vir…

José Valgode