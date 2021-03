Real Madrid pode contratar Cristiano Ronaldo, Mbappé e Haaland

O eventual regresso de Cristiano Ronaldo ao Real Madrid pode facilitar a chegada dos jovens jogadores Kylian Mbappé (PSG) e Erling Haaland (Borussia Dortmund), avança este sábado o jornal espanhol AS.

Segundo escreve o diário espanhol, o regresso do internacional português a Madrid daria ao clube uma maior flexibilidade para garantir estes reforços, que se têm destacado na frente da ataque das respetivas equipas e sido associados aos merengues.

No caso do jovem francês, o Real Madrid poderia esperar até 2022, uma vez que o avançado tem contrato por apenas mais uma temporada e até poderia chegar a Madrid a custo zero após cumprir o seu contrato.

Já o jogador do Dortmund tem um acordo com o emblema germânico para ouvir ofertas pelo seu passe no verão de 2022, compasso de tempo que daria oportunidade ao Real Madrid para reunir o valor necessário para avançar para a sua contratação.

O futuro de Cristiano Ronaldo e o eventual regresso ao Real Madrid tem sido tema recorrente da imprensa desportiva internacional, principalmente depois de a Juventus ter sido eliminada pelo FC Porto nos oitavos da Liga dos Campeões.

O CEO da Juventus, Fabio Paratici, já admitiu até a a saída de Cristiano Ronaldo. “Cristiano tem a carreira na mão. Quando tens estes grandes jogadores na equipa e decidem sair e avançar para outra experiência, tens de respeitar”, disse à Eleven, recordando, contudo, que o internacional português ainda tem um ano de contrato.

A Juve está pronta para “cumprir o contrato”, mas será necessário ver como o internacional português “estará, como se sentirá e se quer continuar ou não”.

Também o diário italiano Corriere dello Sport faz notícia com o assunto, avançado os alegados valores que a Juve tem fixados para vender CR7 sem sair prejudicada no negócio.

De acordo com o jornal, o emblema de Turim terá fixado em 29 milhões de euros um eventual valor de venda, uma verba em teoria acessível a vários clubes.

Contudo, há um grande problema associado ao salário do internacional português, uma vez que este recebe cerca de 64 milhões de euros brutos (31 milhões de euros líquidos) em Turim, um valor que poucos clubes conseguirão manter.

O mesmo jornal italiano explica ainda como é que a Juve chegou aos 29 milhões de euros para a eventual venda: partiu do valor que pagou em 2019 pelo jogador (115 milhões de euros, incluindo prémios e comissões) e analisou o montante amortizado no final da temporada, cerca de 88 milhões de euros.