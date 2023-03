Real Madrid deixou Liverpool pelo caminho

O Real Madrid qualificou-se para os quartos de final da Liga dos Campeões na sequência da vitória por 1-0 frente ao Liverpool, na noite de quarta-feira, no Estádio Santiago Bernabéu, resultado que se somou à confortável vantagem que trazia de Anfield, por 5-2, na primeira mão.

Obrigado a ter a iniciativa para tentar a reviravolta, o Liverpool entrou com quatro avançados (Salah, Gakpo, Diogo Jota e Darwin) mas mantendo o 4x3x3 habitual, obrigando Gakpo a jogar como médio interior direito e Diogo Jota como ponta de lança para fixar os centrais, deixando o uruguaio solto na esquerda e Salah na direita.

Mas a estratégia não deu resultado: pouca criatividade, peças fora de lugar e uma descrença que se foi instalando à medida que o Real Madrid ia construindo boas oportunidades, obrigando Alisson a brilhar, mantendo o 0-0 até ao intervalo.

O registo adensou-se na segunda parte: o Liverpool sem soluções e os blancos a gerir o jogo, provavelmente já a pensar no clássico com o Barcelona em Camp Nou no fim de semana. Mas porque é melhor equipa e estava mais confortável, o Real Madrid encontrou caminhos para continuar a assustar a baliza dos red devils, tendo chegado ao golo aos 78′, pelo goleador do costume, Benzema.