Real Divas: a primeira ‘girls band’ moçambicana

Nasceu o projeto de girls band moçambicana, Real Divas. As “divas” são Dyna, Isa Manhique e Tawida Aly.

Todas elas já com um passado ligado à música e com créditos reconhecidos, juntam-se agora com o objetivo de fazer música pop africana, com ritmos africanos, mas globalizada, de modo a levarem ao grande público a música pop com influências fortes de outros ritmos mas sempre com sabor moçambicano.

“Never Leave You”, é o primeiro single das Real Divas, cantado em inglês e changana (um dos dialetos de Moçambique), e conta uma história de amor e coragem, onde a mensagem principal é a de que devemos sempre lutar por quem amamos e queremos bem, deixando tudo o resto para trás, assumindo as nossas escolhas.

“Never Leave You” já está disponível nas plataformas digitais e em Vodacom, Movitel e Unitel.