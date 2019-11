Reação de CR7 criticada em Itália

Foi o jogo 1000 de Cristiano Ronaldo, mas o jogador português foi substituído ao minuto 55, dando lugar a Dybala, frente ao AC Milan. Não ficou no banco com os colegas de equipa e foi direto ao balneário. Quem não gostou desta atitude foi Fabio Capello.

O treinador da Juventus, Maurizio Sarri, justificou a substituição de Cristiano Ronaldo no jogo com o AC Milan para a Liga italiana com problemas físicos.

Insatisfeito com a própria exibição, o craque português saiu de campo e dirigiu-se de imediato para o balneário. E a imprensa italiana garante mesmo que CR7 foi para casa ainda antes do apito final.

