Reabilitação de Castelo em Ourém vence prémio de arquitetura

O projeto de reabilitação do Paço dos Condes de Ourém, da autoria de João Mendes Ribeiro, docente de Arquitetura da Universidade de Coimbra (FCTUC), venceu o prémio de opinião, na categoria “Interiorismo” (design de interiores), dos prémios FAD de Arquitetura e Interiorismo 2022.

Os prémios FAD de Arquitetura e Interiorismo são promovidos pelo Fomento de las Artes y del Diseño desde 1958 e distinguem anualmente as melhores obras de arquitetura ibérica. Na edição deste ano foram apresentadas 434 obras.

Segundo o júri do prémio, a reabilitação do Paço dos Condes de Ourém “é uma obra de grande sensibilidade. A reconstrução das paredes originais fornece as pistas para a intervenção horizontal e, no entanto, João Mendes Ribeiro não segue o espaço original: dá opções, oferece uma solução flexível, permitindo alternativas futuras. Os espaços expositivos mostram a mesma atitude: a opção, a intervenção potencial”.

