Reabilitação de casas em probreza habitacional junta cerca de 450 voluntários

De julho ao final de setembro, mais de 100 pessoas de 58 famílias vão ter a sua casa renovada, ao abrigo do programa “Camp In”, promovido pela associação sem fins lucrativos “Just a Change“.

A associação há mais de uma década que se dedica à reabilitação de casas de pessoas em condições precárias em Portugal e está a realizar um esforço solidário em várias regiões do país.

Durante os meses de verão, cerca de 450 voluntários, maioritariamente, estudantes universitários, estão a reabilitar casas em situação de pobreza habitacional. A participação neste projeto permite aos voluntários o contacto com zonas do país mais isoladas que não lhes são familiares e aumenta consideravelmente o seu conhecimento sobre a problemática da pobreza habitacional em Portugal.

“Após a participação no programa, uma parte significativa afirma aumentar o seu sentido de utilidade para a sociedade”, refere a associação em comunicado. “Por outro lado, a grande maioria das famílias afirma que o que mais as marca é a presença e o convívio com os voluntários”, segundo a mesma fonte.

As renovações abordaram problemas críticos como isolamento inadequado, humidade persistente e más condições de higiene, que podem afetar negativamente a saúde e o bem-estar dos moradores.

O trabalho do “Just a Change” visa “reduzir esses riscos para promover ambientes seguros e saudáveis”. Uma habitação digna é muitas vezes o ponto de partida para uma nova vida, e a associação está comprometida em reconstruir vidas através da renovação habitacional.

“Em Tondela, duas habitações estão a passar por uma transformação completa, com reparações nos telhados, substituição de janelas e renovação de casas de banho e cozinhas”, sendo este um dos exemplos do trabalho do “Just a Change”.

Com estas transformações, quatro beneficiários, incluindo idosos, estão a colher os frutos destas melhorias, que estão a ser executadas com o auxílio de 15 voluntários.

Conheça os locais e as datas por onde esta missão solidária ainda vai passar: