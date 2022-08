Reabertura do Instituto de Odivelas deveria ser proposta do CDS

Paulo Freitas do Amaral

O Governo de Portugal em 2013 decidiu que o Instituto de Odivelas deveria encerrar.

Este encerramento foi mais um erro de um partido como o CDS que não defendeu os “seus”militares e as filhas destes pelos serviços prestados à Pátria. A posição de Paulo Portas como vice primeiro ministro não foi suficiente para travar a iniciativa de um péssimo ministro da defesa como foi Aguiar Branco. Político este que até esperei vê lo como meu companheiro na Assembleia Municipal de Guimarães mas que como cabeça de lista àquele órgão pelo PSD… nunca apareceu.

Esta Instituição fundada por D. Afonso, irmão do Rei D. Carlos contava com 114 anos de História e funcionava no mosteiro de D. Dinis em Odivelas.

O CDS como partido com um carácter social e cristão que deveria defender quem por vezes tem dificuldades económicas ou humanas em estudar devido a uma situação proveniente de uma guerra, deveria não ter cometido este erro de palmatória que fez com que o partido fosse visto nos últimos anos como um grupo de amigos em busca dos seus próprios interesses e sem nenhuma espécie de ideologia.

Esperemos então que o partido com uma nova liderança que não é certamente a de Nuno Melo volte às suas origens democratas cristãs e Centristas que obtiveram na década de 70 os melhores resultados da sua História…

