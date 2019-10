Razões para visitar Colónia

Há muitas razões para viajar até ao lugar onde nasceu a água-de-colónia, criação do italiano Johann Maria Farina que a batizou com o nome da sua cidade adotiva. No respetivo espaço museológico aprende-se muito sobre o tema mas Colónia tem mais de 40 museus, incluindo um outro que combina muito bem com esta época do ano: o do chocolate.

Doces e aromas são apenas dois dos atrativos desta cidade cosmopolita (com residentes oriundos de 182 países) que possui também mais de 130 galerias e cerca de 70 teatros. Incontornável é a Catedral, a segunda mais alta da Europa e terceira no mundo, classificada Património Mundial pela UNESCO em 1996. A sua imponência e beleza gótica fazem com que receba anualmente por cerca de seis milhões de pessoas, sendo a atração mais visitada da Alemanha.

É junto à Catedral que decorre, a partir de 25 de novembro, um dos mais animados mercados de Natal mas há outros, como o localizado à beira rio, de inspiração marítima, e o das praças Alter Markt (na foto) e Heumarkt, muito popular pelo seu ringue de patinagem.

No último dia do ano Colónia volta a ficar repleta de residentes e visitantes para assistir ao fogo de artifício sobre o rio Reno. É um espetáculo memorável, seja apreciado a partir de uma das pontes da cidade ou dos vários barcos que promovem festas a bordo para todos os gostos.

