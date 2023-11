Raquel Tavares no Festival de Fado de Sevilha

Este ano, o Festival de Fado regressa a Sevilha com um programa completo de espetáculos, exposição, filme e conferência dedicados à guitarra portuguesa. A fadista Raquel Tavares e os guitarristas Ângelo Freire, José Manuel Neto e Luís Guerreiro serão os artistas convidados deste certame, que ocorre entre 30 de novembro e 1 de dezembro.

Conheça, em baixo, o programa completo:

30 de novembro

18h00 – Exposição “O Fado e a Guitarra” no consulado-geral de Portugal (entrada gratuita mediante inscrição para *protected email* );

18h30 – Conferência “A Guitarra Portuguesa”, por José Manuel Neto, no consulado-geral de Portugal (Entrada gratuita mediante inscrição para *protected email* );

20h00 – Concerto da Fadista Raquel Tavares no Teatro Alameda y TNT (entradas à venda através desta ligação);