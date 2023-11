Raquel Brito muito perto do pódio na Alemanha

A judoca portuguesa Raquel Brito foi a quinta classificada em -48 kg nos Europeus de sub-23, em Potsdam, na Alemanha, ao perder no combate para atribuição do bronze com a turca Merve Azak.

Raquel Brito, de 21 anos, do Algés e Dafundo, não conseguiu, assim, repetir o bronze que já tinha conquistado nos Europeus de sub-23 do último ano, disputados então em Sarajevo.

Na competição desta sexta-feira, a judoca terminou com duas vitórias, nos combates com a espanhola Eva Perez Soler e com a italiana Sofia Mazzola, e duas derrotas, diante da neerlandesa Vera Wandel, que se viria a sagrar campeã europeia, e com Merve Azak.

Neste primeiro dia dos Europeus, Miguel Gago perdeu ao segundo combate em -66 kg e Otari Kvantidze caiu na estreia em -73 kg.

A seleção portuguesa fecha a participação nos Europeus no sábado, com os judocas Pedro Lima (-90 kg), Guilherme Silva (-100 kg), Joana Crisóstomo (-70 kg), Taís Pina (-70 kg) e Carolina Paiva (-78 kg).