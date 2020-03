Rapper português raptado

Um rapper de 29 anos foi sequestrado, com contornos violentos, à porta de casa em São Marcos, Cacém, durante a madrugada de domingo. Ainda está desaparecido. A Polícia Judiciária de Lisboa está a investigar.

Ao que foi possível apurar, a vítima, David Mota, conhecido no meio artístico por Mota JR, estava em casa quando recebeu um telefonema, por volta da uma hora da madrugada de domingo, para descer à entrada do prédio. Testemunhas contaram às autoridades que, já no “hall” do edifício, o artista foi visto com pelo menos dois indivíduos, os presumíveis autores do sequestro.

O JN teve acesso a um vídeo que mostra o local do crime e que evidencia a violência com que o sequestro ocorreu. As marcas de sangue no chão mostram que a vítima ainda tentou resistir, mas acabou por não conseguir.

