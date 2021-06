Raphaël Duarte dá o salto para a Ligue 2

O treinador adjunto luso-luxemburguês Raphaël Duarte, de 25 anos, deixou o Jeunesse Canach, das divisões secundárias do grão-ducado, para se juntar aos franceses do Nancy Lorraine.

De acordo com o clube do Luxemburgo, o lusodescendente recebeu um convite para integrar a equipa técnica do alemão Daniel Stendel e nem o contrato que o ligava a Canach até 2022 foi um obstáculo.

Em comunicado, o Jeunesse agradeceu o empenho e profissionalismo de Duarte e depressa o libertou para que desse o salto para os campeonatos do país vizinho.

Raphäel Duarte iniciou a sua carreira de treinador em 2012 nas camadas do Jeunesse Canach e manteve-se no clube como adjunto até ao presente defeso.

