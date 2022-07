À propos do ranking ofensivo para as almas sensíveis, lembro o ar de lastimável espanto do meu filho quando recebeu uma medalha por ter ficado em último lugar num torneio de judo, uma linda medalha dourada igualzinha ao do vencedor ah! e um vale para combustível da Galp.

Podem cancelar os rankings mas que eles existem existem e a realidade não será alterada pelas palas a preceito.

Já nada os preparará para os rankings do trabalho diário.

Miucha Baldinho