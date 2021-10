Rancho português convidado especial no Dia da Cultura de Andorra

Esta quarta-feira celebrou-se o Dia da Cultura no Principado de Andorra, uma organização de Ágora Cultural, plataforma que agrupa 26 entidades culturais do país.

Ao final da tarde o Parlamento andorrano acolheu o evento que este ano contou com a presidência do Secretariado a cargo do Grupo de Folclore Casa de Portugal, coletividade sediada no Principado e que integra a plataforma desde 2014.

O convite para a leitura do Manifesto Cultural foi formulado pelas entidades que constituem a plataforma por motivo das celebrações do 25º aniversário do grupo. O Manifesto Cultural foi lido por José Luis Carvalho, diretor artístico do grupo e a continuação os elementos do grupo, trajados “à moda” do Alto Minho, apresentaram um dos momentos musicais com uma dança do seu repertório.

Na mesma cerimónia foram entregues os prémios Ágora Cultural 2020 que reconhecem a trajetória de pessoas que, durante anos, contribuíram para enriquecer a cultura andorrana. O troféu é uma obra do escultor catalão Philippe Lavaill.

