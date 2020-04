Rali Vidreiro em versão virtual

O Rali Vidreiro, na Marinha Grande, vai ter uma versão virtual de 01 a 03 de maio, como forma de manter a atividade entre os amantes da modalidade antes da verdadeira realização da prova, prevista para outubro.

Em comunicado, o Clube Automóvel da Marinha Grande explica que a iniciativa resulta de uma parceria com a autarquia local e com a Federação Portuguesa de Automobilismo e Karting e terá inscrições gratuitas e abertas a todos.

“O Rallye Vidreiro Centro de Portugal – Marinha Grande, nona ronda do campeonato de Portugal de ralis de 2020, prevista para 02 e 03 de outubro, não está, por agora, afetado pelas ondas de choque desta pandemia, contudo o Clube Automóvel da Marinha Grande decidiu seguir as pisadas do Azores Rallye e lançar uma prova virtual para tentar, de alguma forma, colmatar a ausência de ação nos ralis”, explica a entidade organizadora.

O clube preparou um rali de 12 especiais que será disputado em condições em tudo semelhantes à que se realiza a prova “real”, mas numa plataforma virtual que pode ser jogada em computador ou consola.

“Este é um evento aberto a todos os amantes do desporto automóvel, mas também a uma comunidade ‘gaming’ de todo o Mundo, pelo que é esperada uma vasta lista de inscritos”, esperam os organizadores.

As inscrições para a participar neste evento são gratuitas e de acesso livre.

Aos vencedores está reservado, como prémio, duas noites de alojamento (para duas pessoas), para assistir ‘in loco’ ao evento oficial, em outubro.

As inscrições estão disponíveis no site do Clube Automóvel da Marinha Grande, e a prova pode ser acompanhada no Facebook e Instagram.