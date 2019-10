Rali dos Açores continua a integrar Europeu

O Rali dos Açores vai integrar o Europeu da especialidade por mais três anos, anunciou a organização, depois de ter chegado a acordo com o promotor para a renovação do contrato.

Em 2020, a 55.ª edição da prova insular terá novamente honras de abertura do Campeonato da Europa de Ralis (FIA ERC), de 26 a 28 de março, de um total de oito etapas.

Rui Moniz, novo presidente do Grupo Desportivo Comercial (GDC), que organiza o evento, considerou, em comunicado, que “este é um momento de congratulação, mas não de baixar os braços”, depois de concluído o acordo com a empresa promotora do campeonato.

“A nossa equipa está a trabalhar arduamente para reunir as condições necessárias para pôr na estrada uma edição memorável do rali, que possa manter os pergaminhos de elevar o nome dos Açores ao patamar mais alto no seio do automobilismo europeu e mundial, tal como aconteceu em edições anteriores”, assinalou o responsável.

A renovação do contrato envolveu negociações com o GDC, Federação Portuguesa de Automobilismo e Karting (FPAK) e Governo Regional dos Açores.

Além dos Açores, o campeonato de 2020 decorre também em Espanha (nas Ilhas Canárias), Letónia, Polónia, Itália, República Checa, Chipre e Hungria.