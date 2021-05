Rali de Portugal: Elfyn Evans vence a prova pela primeira vez

Elfyn Evans no Toyota Yaris WRC em Fafe © JOSE COELHO/LUSA

O britânico Elfyn Evans (Toyota Yaris) venceu hoje o Rali de Portugal pela primeira vez, somando a quarta vitória da sua carreira, ao bater o espanhol Dani Sordo (Hyundai i20), e aproximou-se da liderança do Mundial.

Evans, que dominou este terceiro e último dia de prova, concluiu esta quarta ronda do campeonato com o tempo de 3:38.54,5 horas, batendo Sordo por 55,3 segundos e o francês Sébastien Ogier (Toyota Yaris) por 2.00,1 minutos.

Como na última especial do rali, a ‘power stage’, Ogier foi terceiro (três pontos) e Evans quinto (um ponto), é o francês que sai de Portugal na liderança do Mundial, com dois pontos de vantagem.