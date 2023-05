Rali de Portugal: Armindo Araújo foi o melhor português

O piloto Armindo Araújo (Skoda Fábia) terminou a 56.ª edição do Rali de Portugal, quinta prova do campeonato do mundo, como melhor português, na 17.ª posição da geral.

Araújo concluiu a ronda portuguesa com o tempo de 3:55.44,8 horas, a 20.33,1 minutos do vencedor, o finlandês Kalle Rovanperä (Toyota Yaris).

Nuno Pinto (Citroën C3), que fez uma participação esporádica, a terceira na prova do Automóvel Club de Portugal, foi o segundo luso, na 23.ª posição, seguido de Francisco Teixeira (Skoda Fábia) e Ricardo Teodósio (Hyundai i20).

Araújo venceu, também, a ronda do Campeonato de Portugal de Ralis, cujas contas ficaram fechadas no final do dia de sexta-feira.

Esta foi a quinta vez consecutiva que o piloto natural de Santo Tirso terminou como melhor português de uma prova que já venceu por três vezes à geral.

“Vinte anos passaram desde que consegui a primeira vitória, das três absolutas no Rali de Portugal e é com muita satisfação que termino a minha 18.ª participação nesta prova com mais duas conquistas. A vitória entre os concorrentes do CPR e ser a melhor dupla portuguesa [com o navegador Luís Ramalho] é um resultado excelente para quem, há dois meses, nem sabia se podia alinhar. Já tínhamos demonstrado em Amarante que regressamos fortes e aqui conseguimos provar isso mesmo. Estamos verdadeiramente contentes”, disse no final Armindo Araújo.