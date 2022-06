Raízes portuguesas de Wendy Nazaré agora em livro

Após o lançamento de “Game Over”, o segundo single do novo álbum de Wendy Nazaré, eis que veio o primeiro confinamento. Este período foi, no entanto, uma oportunidade para a artista concluir um livro por si começado alguns anos antes, aquando da morte do seu avô português.

Desde a sua mais tenra idade, Wendy tem vindo a descobrir segredos de família que a levam do Norte de Portugal a África, passando pela sua Bélgica natal.

Ao desvendar fábulas familiares, conseguiu descortinar quais delas eram mais reais, quais as mais belas, as mais românticas e outras mesmo as mais sombrias que os fragmentos de histórias que tinham sido partilhados consigo.

Polvilhadas de misticismo e, por vezes, de grande dureza, eram histórias que lhe tinham sido transmitidas com ligeireza. Juntando-as, quais peças de puzzle dispersas, lançou-se na busca de compreender a imagem que formavam. Tornou-se, pois, investigadora da sua própria história, mas, sobretudo, da história dos membros da sua família.

Após dois anos de escrita intensa, propõe-nos agora não só um romance interativo em francês e em português, como também um novo álbum musical ligado ao mesmo.

Ao escrever o ponto final do seu romance, houve uma coisa que se tornou evidente: era a peça que faltava ao projeto que Wendy pensava que fosse sair em 2020.

Antes de desvendar as suas histórias e as suas novas canções, Wendy Nazaré atira-se para um projeto “ovniesco” ao lado do seu marido Christophe e do seu irmão Jehan: A Nazaré Family, através do Patreon.

Trata-se de um site de enorme sucesso nos EUA, que nos convida a conhecer inúmero criadores e de aceder, mediante contribuição financeira, aos seus conteúdos criativos.

