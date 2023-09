Raizes de mim

Procura por ti,

Mas procura de pá e picareta…

Procura mesmo por ti,

Neste ou noutro planeta…

Vai fundo na procura,

Rasga esse velho vestido…

Vai fundo na procura,

Como se nunca te tivesses fugido…

Põe a enchada nessa terra,

Cava em verdade e loucura…

Põe a enchada nessa terra,

Vai tu à tua procura….

E nessa busca pela semente,

Muito grão e muito pó…

E nessa busca pela semente,

Acredita que nunca estás só…

São muitas as sementes e raizes,

Com dores e muitos nós…

São muitas as sementes e raizes,

Com dores de tantos de vós…

Deixa vir à tona essa floresta,

E acolhe essa herança,

Deixa vir à tona essa floresta,

E abraça essa esperança…

Ouve e sente o vento,

Sente e caminha em oração…

Ouve e sente o vento,

Amando o teu coração…

É nesse amar teu…

Que está a chave dessas veias,

É nesse amar teu…

Que te libertas dessas teias,

Honra quem até aqui te trouxe…

Sente e pinta essas dores…

Honra quem até aqui te trouxe,

Pinta isso de outras cores.

E de cor já a brilhar…

E nesse amor liberto

E de cor já a amar,

Chegou ao fim esse deserto!

Cresceu amor em terra dura…

Cresceu o amor em sonho e poesia

Nasceu em nós essa cura,

Vive agora a nossa magia!

PP_08 09 2023