Râguebi sub-20: Portugal nos quartos do europeu

A seleção portuguesa de râguebi sub-20 venceu a Polónia por 43-10, nos quartos de final do Europe Championship 2022, no Centro de Alto Rendimento do Jamor, em Oeiras, e vai defrontar os Países Baixos nas meias-finais.

Portugal somou sete ensaios, quatro dos quais transformados, contra apenas um ensaio transformado e uma penalidade dos polacos para assegurar o confronto com os neerlandeses, que derrotaram a Alemanha por 32-0.

Em caso de vitória sobre os Países Baixos, na quarta-feira, os sub-20 portugueses vão disputar a final, em 13 de novembro, contra o vencedor do encontro entre Espanha e Bélgica.

O Rugby Europe Championship de sub-20 é a principal competição europeia de seleções daquele escalão, com exceção do torneio das Seis Nações.

O vencedor do Europeu apura-se para o World Rugby Trophy do ano seguinte, uma espécie de ‘Mundial B’ do escalão que apura o vencedor para o Campeonato do Mundo de râguebi sub-20.

Nas três participações anteriores no World Trophy, Portugal foi terceiro classificado em 2018 e perdeu apenas na final em 2017 e 2019, ambas contra o Japão, por 14-3 e 35-34, respetivamente.