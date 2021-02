Râguebi: Portugal termina Europe Championship no quarto lugar

A seleção portuguesa de râguebi perdeu hoje com a Espanha por 25-11, em Madrid, na última jornada do Europe Championsip de 2020, falhando o objetivo de sagrar-se vice-campeã do torneio das Seis Nações B.

Portugal precisava de ganhar aos espanhóis para terminar colocado logo atrás da campeã Geórgia, mas a derrota atirou os ‘lobos’ para o quarto lugar, atrás da Espanha e até mesmo da Roménia, que venceu ‘administrativamente’ a Bélgica (28-0), após o Governo de Bruxelas impedir a sua seleção de viajar para Bucareste devido à pandemia de covid-19.

O selecionador de Portugal, Patrice Lagisquet, aproveitou para ver em ação muitos jogadores dos campeonatos semiprofissionais franceses, que se encontram parados devido à pandemia, tal como o principal escalão português, e a diferença de ritmo de ambos os conjuntos notou-se bastante na segunda parte.

Os ‘lobos’ ainda chegaram ao intervalo a perder pela margem mínima (6-5), graças a um ensaio de Rodrigo Marta (31), mas os ‘leones’ aproveitaram a superioridade numérica resultante do cartão amarelo a Eric dos Santos (39) para começarem a ‘cavar um fosso’ no marcador.

Bautista Eduardo Güemes, com duas penalidades (19, 36) e um ensaio transformado (45) colocou o marcador em 13-5 e, instantes depois, Julen Goia assinou o segundo ensaio da Espanha (49) para deixar a equipa portuguesa ‘fora’ do resultado (20-8).

A equipa portuguesa foi tentando reduzir as distâncias através dos pontapés certeiros de Danny Antunes (47, 63), mas, além da diferença de ritmo competitivo, denotou muitas dificuldades para travar o ‘maul’ do fortíssimo ‘pack’ avançado espanhol e voltou a ‘pecar’ nalgumas fases estáticas do jogo.

Quando do banco português se pedia para dentro das quatro linhas um derradeiro esforço que voltasse a colocar Portugal na discussão do resultado, a Espanha sentenciou a partida com um terceiro toque de meta, por Gauthier Gibouin (79), que selou o triunfo incontestável do ‘eterno rival’ de Portugal por 25-11.