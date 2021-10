Râguebi: Lusitanos XV seguem em frente na Super Cup

Os Lusitanos XV venceram os Brussels Devils, na Bélgica, por 38-13, resultado que assegura um dos dois primeiros lugares da Conferência Oeste da Super Cup de râguebi e, consequentemente, uma vaga nas meias-finais da competição.

A franquia portuguesa lidera o grupo com 19 pontos, mais oito do que os Castilla y León Iberians, e mais 13 do que o terceiro classificado, os Delta, estando a apenas uma vitória de garantir o primeiro lugar do grupo e o direito de disputar as meias-finais em casa, frente ao segundo classificado da Conferência Este.

No desafio de hoje, os Lusitanos XV entraram a ganhar, com um ensaio de Pedro Lucas logo no primeiro minuto, mas consentiram a reviravolta ao final do primeiro quarto de hora, após duas penalidades dos belgas que colocaram o marcador em 6-5.

No entanto, os ensaios de José Paiva dos Santos (23 minutos), Pedro Lucas (33) e Duarte Torgal (37), dois dos quais transformados por Nuno Sousa Guedes, permitiram à equipa da responsabilidade da Federação Portuguesa de Râguebi (FPR) chegar ao intervalo a vencer por 24-6.

Na segunda parte, os portugueses conseguiram mais dois toques de meta, por Rodrigo Marta (51 minutos) e Rafael Simões (72), ambos transformados por Sousa Guedes, mas consentiu um ensaio à equipa da casa, já na ponta final, que fixou o marcador em 38-13.

A Super Cup de râguebi é uma competição europeia criada este ano pela Rugby Europe para equipas de franquia dos países europeus emergentes na modalidade, na qual a FPR participa com os Lusitanos XV, equipa que utiliza exclusivamente jogadores elegíveis para a seleção portuguesa que alinham nos campeonatos nacionais.