Radiografia ao poema

Jornalista, escritor e poeta, São Pedro do Sul

Fiz uma radiografia para ver se tinha um nódulo

Tinha mas era baço e aos poucos ficou dia

Acordou bem de um silêncio que late, disparate

Olhei bem e afinal o nódulo era pura poesia.

Depois olhei bem e vi que eram sílabas métricas

E vi também uma válvula de suporte

Ela regurgita para um que é psicanalista

Que foi mesmo salvo na hora da morte.

Radiografei melhor e vi a poesia a cantarolar

Bem disposta e com muita fantasia

Radiografei outra vez e comecei amar

Muito mais a poesia e seu modo de estar.

Agora radiografei bem fundo e vi Sócrates e Platão

Estavam a falar sobre o que é onomatopeia

Anáfora, animismo e sobre uma centopeia

Não compreendi nada e não dei mais atenção.

Finalmente extirpei as poucas sílabas e o texto

E continuei sempre a bater no teclado

Estava já cansado e foi deitar-me como pretexto

Caí na cama tranquilo e me virei para o outro lado.

José Valgode