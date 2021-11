Rádio Miúdos cebebra 20 anos

No próximo dia 20 de novembro a Rádio Miúdos celebra o seu sexto aniversário de emissões regulares online. Nos seus estúdios no Bombarral já passaram mais de 100 “miúdos” a aprender a fazer rádio e, através disso, a fazerem-se cidadãos ativos em idade precoce.

Este é um projeto pioneiro na Europa, onde miúdos dos sete aos 15 anos realizam programas em direto nos estúdios instalados no Bombarral e com um programa pedagógico a funcionar já em 22 escolas do país.

Em fevereiro do ano passado abriu o segundo canal de rádio, o CANAL MIUDINHOS, com programação para crianças até aos seis anos e para os pais e educadores.

E neste ano está já em curso um outro projeto “Miúdos Surdos na Rádio Miúdos”, em parceria com a CM Lisboa, onde a terceira língua oficial portuguesa, a LGP (Língua Gestual Portuguesa) vai ser a linguagem de comunicação.

Com ouvintes em 147 países e territórios e colaboradores/correspondentes em vários pontos do globo, a Rádio Miúdos continua fiel à visão dos fundadores, criar um meio de comunicação global para miúdos à volta da língua portuguesa e fornecer-lhes ferramentas que lhes permitam aprender a cidadania ativa em idade precoce (porque um cidadão não nasce aos 18 anos).

A Rádio Miúdos é um projeto financiado pela Portugal Inovação Social e tem a Fundação Gulbenkian, como principal parceiro.

