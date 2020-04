Rádio Latina e jornal Contacto vendidos a grupo belga

O grupo luxemburguês Saint-Paul, que edita entre outros o jornal Contacto e detém a Rádio Latina, acaba de ser adquirido pela empresa belga Mediahuis.

O grupo de media belga, com sede em Antuérpia, detém dezenas de títulos de jornais, mas também cinco cadeias de televisão e duas rádios.

O grupo Saint-Paul esteve até agora nas mãos do arcebispado do Luxemburgo e, além do jornal Contacto e da Rádio Latina – media que utilizam prioritariamente a língua portuguesa – publica o jornal Luxemburger Wort que existe desde 1848.

O arcebispado luxemburguês passará a ter uma participação no capital da Mediahuis, e o grupo belga mantém a direção atual daquele que será a partir de agora o seu pólo luxemburguês.

Em comunicado, o grupo Saint-Paul assegura que “a linha editorial dos media do grupo luxemburguês não será alterada”.