Rádio francesa “matou” várias personalidade mundiais

A rádio francesa RFI publicou, por engano, obituários de várias figuras públicas no seu site, devido a um erro técnico. O problema já foi corrigido e a rádio fez um pedido público de desculpas.

“Pedimos desculpa às pessoas envolvidas e a vocês que nos seguem e confiam em nós”, escreveu a RFI na sua conta oficial do Twitter. “Estamos a fazer tudo o que podemos para corrigir este grande bug”.

Os obituários do ex-presidente cubano Raúl Castro, da rainha de Inglaterra Isabel II, do ex-futebolista Pelé, do Guia Supremo do Irão Ali Khamenei, do ex-presidente dos Estados Unidos Jimmy Carter e dos atores Clint Eastwood, Sophia Loren e Brigitte Bardot foram publicados por engano.

“O Reino Unido acordou órfão esta manhã. O Palácio de Buckingham anunciou oficialmente a morte da rainha Isabel II. A rainha, que morreu de …, completou 94 anos no dia 21 de abril de 2020″, lia-se, por exemplo, na notícia da morte da rainha Isabel II.

A rádio francesa estava até preparada para a eventualidade de a rainha britânica morrer por infeção do novo coronavírus. Nesse caso, a RFI tinha preparado o seguinte texto: “A pandemia do novo coronavírus que tem causado estragos em todo o mundo não olha a cabeças coroadas. Em Inglaterra … reivindicou a vida da monarca. O Reino Unido acordou órfão esta manhã. Infetada pelo vírus, a Rainha Isabel II, de 93 anos, não sobreviveu a complicações pulmonares associadas”.

Para além do pedido de desculpas, a RFI está a tentar descobrir a origem do bug que levou à publicação dos obituários preparados para publicação previamente.