Radares duplicam em Portugal a partir de setembro

A partir de dia 1 de setembro, vão existir mais 37 radares fixos em várias estradas por todo o país, mesmo a tempo do regresso a casa de quem acaba as férias em Portugal na segunda quinzena de agosto. Depois destes primeiros, a Autoridade Nacional de Segurança Rodoviária (ANSR) vai instalar, faseadamente, outros 25 novos aparelhos de controlo de velocidade.



Aos 61 radares já existentes, a partir de setembro vão juntar-se, no total, 62 novos mecanismos de controlo de velocidade às estradas portuguesas, duplicando o número de aparelhos para um total de 123. Quem acaba as férias em Portugal no final da segunda quinzena de agosto já vai ter novos radares de velocidade no regresso a casa no fim de semana.



É no distrito do Porto que haverá mais radares de velocidade média (cinco), mas nem todos vão entrar em funcionamento a 1 de setembro. Na próxima sexta-feira, 37 dos 62 novos equipamentos, que já tinham sido anunciados e testados, começam a funcionar em vários pontos do país.



Uma novidade são 12 radares que calculam a velocidade média de circulação entre dois pontos, forçando os condutores a desacelerar ao longo de um troço com alguns quilómetros, em vez de o fazerem apenas quando passam no local do radar, como acontece no sistema tradicional.



“Os novos radares introduzem em Portugal o controlo da velocidade média entre dois pontos e a capacidade para medir, em simultâneo, a velocidade de vários veículos, mesmo nos casos em que estes circulam lado a lado ou a uma distância inadequada entre si”, explicou a Autoridade Nacional de Segurança Rodoviária (ANSR). Estes aparelhos estão colocados em locais onde a sinistralidade “se verifica ao longo de troços com alguma extensão”.



Os radares que medem a velocidade média vão estar em funcionamento em quatro autoestradas – A1 (Santarém e Mealhada), A3 (Braga e Trofa), A25 (Águeda) e A42 (Paços de Ferreira) -, mas também nas estradas nacionais EN10 (Montijo e Vila Franca de Xira), EN109 (Figueira da Foz) e EN211 (Marco de Canaveses) e em dois em itinerários complementares, IC2 (Loures e Rio Maior, este último em data ainda por definir) e IC19 (Sintra). Nos restantes 25 locais, sobretudo estradas nacionais, vai ser medida a velocidade instantânea, escreve o JN.

Esta informação foi anunciada durante uma sessão pública que teve lugar no dia 16 de agosto, na EN10, Montijo, e que contou com a presença da Secretária de Estado da Proteção Civil, Patrícia Gaspar.



Estes novos mecanismos de controlo vão ser identificados com um sinal de trânsito com um fundo azul e a imagem de duas câmaras fotográficas a preto. Medem a velocidade a que uma viatura circula num primeiro equipamento e voltam a registar a velocidade num segundo equipamento, sendo depois feito o cálculo da velocidade média entre os dois pontos pelo sistema.



Segundo o avançado pela Autoridade Nacional de Segurança Rodoviária (ANSR) ao JN, a expansão da rede SINCRO (Sistema Nacional de Controlo de Velocidade), apresentada no dia 16 de agosto, no Montijo, inclui outros 25 pontos de controlo de velocidade que entrarão em funcionamento em “data a anunciar”.

Durante a sessão, foi igualmente anunciado o lançamento da Campanha de Segurança Rodoviária “Os radares salvam vidas”, que tem como objetivo dar a conhecer os locais onde os novos radares do Sistema Nacional de Controlo de Velocidade (SINCRO) estão colocados, para que todos os que circulam nas estradas e nas ruas, conheçam previamente estes locais e cumpram, em todas as situações, com os limites de velocidade, protegendo não só a sua vida, mas também a da sua família e a dos outros.

Pode consultar a lista completa dos locais de controlo de velocidade em funcionamento e que vão funcionar a partir do dia 1 de setembro no site “Radares à Vista”.