Racismo e visão colonialista

Precisamos combater o racismo e a visão colonialista do mundo entranhada em muitos portugueses com uma estratégia que leve à vitória e não a retrocessos.

Acredito que essa estratégia terá de passar por campanhas de sensibilização como estão a decorrer, que sejam claras na sua mensagem anti-racista, e não por acções ambíguas que não são interpretáveis por quem, justamente, ainda não está do nosso lado.

Quem ainda não foi introduzido à literatura pós-colonial, verá certas acções apenas como um ataque dirigido à sua religião, à sua cultura, ao seu país, à sua forma de ver o mundo. Em suma, a si.

Ninguém fora do contexto académico vê no telejornal a estátua grafitada e pensa “caramba! têm razão! como é que eu nunca tinha pensado nisso? tenho de descolonizar a minha mente!”.

As pessoas fora do nosso contexto académico privilegiado vêm o grafiti e pensam “a esquerda está a ir longe de mais. O A.V. tem razão! Temos de os travar”.

Não é por acaso que nas redes sociais da extrema-direita corre a ideia de que este foi um ato de intolerância religiosa, que a criminalização do cristianismo está em curso, que há uma guerra de raças em marcha na qual os negros querem substituir os brancos na europa, e que os muçulmanos e os chineses estão por trás de tudo.

Já a maioria, que está politicamente ao centro — esse centro que nos interessa conquistar — ao ver a notícia do grafiti, sentirão necessidade de tomar uma posição. Procurarão aí, talvez, conhecer a biografia do Padre António Vieira, e lá encontrarão a história do padre filho de uma mulher negra que defendeu os indígenas da escravatura, os pobres face às elites, e teve por isso problemas com a inquisição.

Faria por isso sentido a informação que está a circular de que quem fez o grafiti foi gente ligada à organização de extrema-direita Nova Ordem Social. A grande beneficiada por esta acção é a extrema-direita. Aguardamos desenvolvimentos.