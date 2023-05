“Rabo de Peixe” conquista top 10 mundial da Netflix

Apenas quatro dias depois do seu lançamento, “Rabo de Peixe” já entrou no ranking mundial das séries mais vistas da Netflix em mais de 20 países, incluindo Portugal, Luxemburgo, Suíça e Bélgica.

Se no domingo, dois dias após a sua estreia, a produção portuguesa já figurava no top das séries mais vistas da plataforma de streaming em 11 países, “Rabo de Peixe” acaba de saltar para o ranking das dez séries mais vistas da semana a nível global. Para isto, em muito contribuiu o salto para o top de mais de duas dezenas de países nos últimos dias.

Estas são as estatísticas referentes a esta terça-feira da FlixPatrol, portal que compila os dados dos tops mundiais das várias empresas do setor, que mostram que a história passada nos Açores é líder do top em Portugal, e está no ranking diário em 27 países.

A produção portuguesa, correalizada por Augusto Fraga e Patrícia Sequeira, estreou na passada sexta-feira e já entrou para o top 10 em mais de 20 países por todo o mundo, estando entre as escolhas preferidas em mercados como as Bahamas, Malta, Espanha, Uruguai, Jamaica, Brasil, Chipre, Grécia e Itália.

Esta é a segunda série portuguesa a ser lançada pela gigante do streaming, e estes índices indicam uma estreia mais promissora do que a da primeira aposta nacional da plataforma, a série histórica “Glória”, que apenas teve presença mais notória nas listas de Portugal e Luxemburgo.

A história é inspirada em eventos reais: o calendário circunda o dia 6 de junho de 2001, e um veleiro que sofre um naufrágio leva a que mais de uma tonelada de cocaína dê à costa em São Miguel.

A série acompanha um grupo de amigos – Eduardo (José Condessa), Sílvia (Helena Caldeira), Rafael (Rodrigo Tomás), Carlinhos (André Leitão) -, que encontra a mercadoria do barco de narcotraficantes italianos e vê nela uma oportunidade única para ganhar dinheiro e ajudar a melhorar a vida na vila dos Açores.