Quinze portugueses detidos por roubo em Espanha

As cerimónias fúnebres do padre Vítor Feytor-Pinto são esta quinta-feira, na Igreja do Campo Grande, em Lisboa, seguindo o funeral para o cemitério do Alto de São João. Ontem, no velório, várias figuras de estado marcaram presença, entre elas, o Presidente da República, que cancelou uma viagem a Tenerife para poder prestar homenagem ao sacerdote.