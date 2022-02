Quintas de Melgaço oferecem plano ideal para o Dia dos Namorados

Os dias frios de inverno e a agitação da rotina encontram no Dia dos Namorados a oportunidade perfeita para uma escapadela romântica a dois. Esta é a proposta da Quintas de Melgaço que convida todos os apaixonados a desfrutarem de uma experiência vínica inesquecível, através de um dos seus pacotes de enoturismo.

Este ano, os apaixonados poderão escolher o cenário idílico de Melgaço para viverem o dia 14 de fevereiro, mais conhecido como o Dia de São Valentim, na companhia da Quintas de Melgaço. A adega em conjunto com os seus parceiros estará de portas abertas para dar a provar os tesouros do seu portfólio, onde a casta Alvarinho é a rainha.

Para os casais que preferem a adrenalina de uma aventura radical, o pacote “Rafting & Alvarinho QM”, a partir de 40€ por pessoa, em parceria com a Melgaço WhiteWater é a opção perfeita. Esta possibilidade permite ter uma experiência de rafting, desporto no qual por entre as águas rápidas do Rio Minho os mais aventureiros poderão deslizar com toda a segurança, seguindo-se de uma visita e prova de vinhos no salão de provas da adega.

No entanto, para aqueles cujo romantismo combina mais com tranquilidade, a Quintas de Melgaço uniu-se ao Hotel Monte Prado para criar 3 vouchers perfeitos para oferecer no dia do amor. Ao desfrutar de uma estadia nas instalações de luxo do hotel, cada casal poderá usufruir da compra de um voucher para uma das três provas sensoriais diferentes na Quintas de Melgaço, onde os segredos dos seus néctares serão desvendados: a Prova Superior (32€), a Prova Território (28€) e a Prova Clássica (8€).

Para conhecer melhor o pacote “Rafting & Alvarinho QM” clique aqui e para descobrir os vouchers, contacte [email protected]