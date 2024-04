O humorista Fernando Rocha atuou em Paris no passado dia 2 de março e durante a abertura do espetáculo Pi100pé disse ser seu objetivo levá-lo às comunidades portuguesas de todo o mundo.

“Quero visitar todos os portugueses espalhados pelo mundo”, vincou, explicando que esta foi a primeira vez que saiu de Portugal com o afamado programa.

Em jeito de desafio, Fernando Rocha dirigiu-se “a todos lá em casa”, numa clara referência àqueles que, mais tarde, iriam ter a oportunidade de assistir a trechos do mesmo no seu canal no Youtube, pedindo que se escrevesse, na caixa de comentários, onde é que se gostaria que levasse o Pi100Pé a seguir.

Apenas 30 minutos depois de publicar o vídeo já havia dezenas de comentários de portugueses no Luxemburgo, Suíça, Bélgica, Reino Unido, Espanha e Noruega.