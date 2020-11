Quero sim, eu quero!

Quero, ó quero sim sentir o palpitar de cada poema

Quero sim, ó quero poder observar tua diligencia

Teu rosto formoso, pesquisar qualquer tema

Que vivemos juntos na nossa adolescência.

Apreciar as misteriosas flores, um livro de poemas

recalcar as palavras, as poesias mansas e bravas

criando da poesia uma língua e um vacabulário,

um campo de ideias. Perguntas com muitas lavras.

Palavras enfeitadas, pintadas que com elas

não haveria futuro, frescura, nem articulações

nem as donzelas viriam espreitar às janelas

das minhas mágoas, alegrias e inspirações.

O poeta é arquitecto que desenha a poesia com palavras

as crava na net, no papel e as grava nos sentidos

incutindo nas pessoas sentimentos em esquadria

encaixando a poesia nos movimentos contidos

Movimentos que me inspiram e suavizam

estas rimas para formar novos versos

predilectos, carnudos que se eternizam

Em cálculos poéticos que tem que ser exactos

na hora, na escrivaninha, ou num banquete,

no banco dos poetas e versos sem extractos.

O engenheiro divide redige a poesia pensada,

num parto, amada, aquarela poética amadurecida

no dia a dia das entranhas da sua vida.

José Valgode