Queres que fale doce no teu ouvido? Pega eu

Ricardo Nunes apresenta-se com uma nova proposta musical neste 2023. “Pega eu” é o single que o cantor lançou mais recentemente.

Trata-se de uma aposta musical que se baseia na conjugação de harmonias “quentes, num estilo musical latino, resultante da conjugação do forró com o funk”, de acordo com o comunicado de imprensa.

“Pega eu” apresenta um estilo musical denominado “piseiro”, oriundo de terras brasileiras e de grande popularidade entre os artistas.

Para este trabalho, Ricardo Nunes importou o estilo musical e adaptou-o neste novo tema “que promete conquistar o público português”.