Queres participar no Parlamento dos Jovens?

Estão abertas até ao dia 24 de outubro as inscrição das escolas interessadas em participar no Parlamento dos Jovens, uma iniciativa da Assembleia da República.

O projeto tem como objetivos principais educar para a cidadania, estimulando o gosto pela participação cívica e política; dar a conhecer a Assembleia da República; promover o debate democrático e incentivar o debate e a reflexão.

O programa culmina com a realização de duas sessões nacionais na Assembleia da República, uma destinada ao ensino básico e outra ao ensino secundário, cada com um tema próprio:

– Ensino Básico: Fake news: que estratégias para combater a desinformação?

– Ensino Secundário: Fake news: o impacto da desinformação na democracia.

Esta iniciativa contempla igualmente os círculos eleitorais da Europa e de Fora da Europa. Para o efeito, as escolas e as associações das comunidades portuguesas que ministrem cursos de língua e cultura portuguesas devem enviar um e-mail para: [email protected] a solicitar o código de acesso para preenchimento do formulário eletrónico disponível em www.jovens.parlamento.pt.

Conforme disponibilidade orçamental, as despesas com os transportes aéreos dos participantes (2 alunos e 1 professor) de uma escola do círculo da Europa e de uma escola do círculo de Fora da Europa, por cada sessão nacional (básico e secundário), serão asseguradas pela Direção Geral dos Assuntos Consulares e Comunidades Portuguesas, em regime de reembolso. A estadia em Lisboa é assegurada pela Assembleia da República.

O Parlamento dos Jovens é uma iniciativa da Assembleia da República, em parceria com a Direção Geral dos Estabelecimentos Escolares, com a Direção Geral dos Assuntos Consulares e Comunidades Portuguesas, o Instituto Português do Desporto e da Juventude e as Direções Regionais da Educação das Regiões Autónomas dos Açores e da Madeira.

