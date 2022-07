Queres estudar em Portugal mas ainda tens dúvidas? Este artigo é para ti

A Coordenação do Ensino Português no Luxemburgo, Bélgica e Países Baixos promove, em colaboração com a Direção Geral de Ensino Superior (DGES), uma sessão de informação de acesso ao Ensino Superior em Portugal já na próxima terça-feira.

De acordo com um comunicado enviado ao BOM DIA, esta sessão de esclarecimento inicia-se às 18h00 (hora do Luxemburgo) e conta com a presença da Diretora de Serviços de Acesso ao Ensino Superior da DGES, Mafalda Macedo.

Na sessão serão esclarecidas dúvidas relativas ao público alvo, à candidatura e aos documentos necessários e ainda serão apresentados o contingente especial criado para integrar portugueses emigrados e lusodescendentes, o concurso especial de ingresso (vias profissionais e cursos artísticos especializados) e os regimes especiais de ingresso.

A sessão inicia-se pelas 18h00 da próxima terça-feira, via Teams, e pode ser assistida através desta ligação.