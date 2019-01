Queres estagiar numa delegação da União Europeia?

A Comissão Europeia (COM) e o Serviço Europeu para a Ação Externa (SEAE) pretendem recrutar jovens de cada Estado-membro da UE para participarem no Programa Jovens Profissionais em Delegação (Junior Professionals in Delegation, JPD).

O JPD tem por objetivo proporcionar um estágio de alto nível numa das 140 Delegações da União Europeia, visando dotar os estagiários de experiência prática no trabalho quotidiano das Delegações e proporcionar um conhecimento aprofundado dos objetivos e metas a alcançar pela COM e pelo SEAE na ação externa da UE.

Os candidatos devem ser cidadãos europeus; possuir estudos superiores numa área relevante para as atividades das Delegações; bons conhecimentos de inglês e/ou francês, o conhecimento de outras línguas é um ativo; grande interesse e motivação; a experiência profissional, atividades extra-curriculares, como voluntariado ou publicações, é um ativo.

Os estagiários têm direito a uma subvenção mensal de 1.375 euros, contribuição para alojamento de 1.058 euros; mais 2.166 euros para instalação no início do estágio.

O estágio tem a duração de um ano, podendo ser renovado por novo período, com início em Setembro / outubro de 2019.

As vagas disponíveis dizem respeito às seguintes áreas funcionais:

• Área política, de imprensa e informativa do SEAE;

• Área de gestão da ajuda humanitária, comércio, assuntos económicos e comerciais da Comissão Europeia.

Mais informação aqui.