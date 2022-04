Queres aprender português? As inscrições já estão abertas

As inscrições para os cursos de língua portuguesa referentes ao ano letivo 2022/23 já estão abertas, informou recentemente a Coordenação do Ensino Português no Luxemburgo, Bélgica e Países Baixos (CEPE – Benelux) em comunicado enviado ao BOM DIA.

A mesma nota dá conta que os alunos irão receber nas escolas, através do professor titular, “impresso próprio para efetuar a inscrição, em função da modalidade de ensino (integrado, complementar e paralelo) oferecida na escola que frequentam ou numa escola próxima da sua área de residência”.

As inscrições podem ser feitas até ao próximo dia 30 de abril através do preenchimento de um formulário online, da entrega da parte destacável do impresso, devidamente preenchida e assinada, ao professor titular, ou diretamente à Coordenação do Ensino Português.

Os cursos integrados em língua portuguesa ocorrem durante o horário escolar e têm o objetivo de contribuir “para uma melhor compreensão de determinadas disciplinas do currículo luxemburguês”, já que os alunos “seguem o programa de Éveil aux Sciences (2° e 3° ciclos) e de Sciences humaines et naturelles (4° ciclo) em português”.

Os cursos complementares de língua portuguesa, destinados aos alunos dos ciclos 2, 3 e 4, realizam-se fora do horário escolar, seguindo um programa específico que articula o plano de estudos do ensino fundamental e os programas de português do Camões, I.P.

Por fim, os cursos paralelos de língua e cultura portuguesas, destinados aos alunos do ensino fundamental (a partir do ciclo 2) e do ensino secundário, realizam-se fora do horário escolar.

Os alunos seguem os programas de português do Camões, I.P. e as orientações do QuaREPE – Quadro de Referência para o Ensino Português no Estrangeiro.

Verifique aqui as localidades onde funcionam atualmente as diferentes modalidades de ensino e informe-se sobre as condições necessárias.