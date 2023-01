Queres aprender inglês no Reino Unido? Há bolsas à tua espera

O Banco Santander organiza, em conjunto com o British Council, o programa 100 Bolsas Santander UK English Summer Experience 2023, que facilita a aprendizagem de inglês num ambiente imersivo num campus universitário britânico, durante três semanas, em julho e agosto de 2023. A iniciativa resulta do reconhecimento da importância do domínio de línguas para aumentar a empregabilidade.

As 100 bolsas são destinadas a jovens entre os 18 e os 30 anos, residentes num dos seguintes países: Portugal, Espanha, Argentina, Brasil, Chile, Alemanha, México, Polónia, Reino Unido, Estados Unidos e Uruguai. A bolsa inclui despesas de alojamento e deslocação para o Reino Unido. Não é obrigatório ser cliente do Banco Santander nem ter um curso universitário para receber a bolsa. As candidaturas estão abertas até ao dia 30 de janeiro de 2023 na página Bolsas Santander.

O programa foi concebido pelo British Council e consiste em aulas diárias adaptadas ao nível de cada aluno (de intermédio a avançado). Ademais, haverá um programa de atividades sociais e culturais para tornar o dia-a-dia no campus universitário britânico mais imersivo. No final do curso, os estudantes receberão um certificado de participação.

O curso terá lugar entre 1 de julho e 17 de agosto de 2023. Até ao final de março de 2023, o British Council irá informar os candidatos selecionados acerca dos seus dias específicos de estadia e em qual das três universidades do programa foram colocados (Coventry, East Anglia e Sheffiel).