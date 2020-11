Queres ajudar um sem-abrigo? Carrega-lhe o smartphone com algum dinheiro, o suficiente para ele comunicar com amigos, familiares e saber novidades do que lhe interessa.

Quando alguns acham que um pobre não deve ter um smartphone de gama média, certamente não imaginam o quanto lhes é útil e por outro lado, estão contactáveis pelos serviços de apoio e assistência social.