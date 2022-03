Quer um carro seguro? Teste o Lexus NX

A Nova Geração Lexus NX recebeu a classificação máxima, de cinco estrelas, pela Euro NCAP, entidade independente de testes de segurança em veículos.

O SUV de luxo de tamanho médio revela resultados em todas as categorias: proteção para adultos, crianças e utilizadores vulneráveis na estrada, e assistência de segurança. Os veículos revelam a terceira geração do conjunto de sistemas Lexus Safety System +, instalado de série em todos os novos modelos NX.

Os resultados Euro NCAP aplicam-se ao híbrido NX 350h e ao híbrido plug-in NX 450h+. Os elementos de segurança do NX atingem os critérios definidos para os testes Euro NCAP, incluindo o primeiro sistema no mundo de abertura eletrónica das portas “e-latch” que funciona com o Monitor de Ângulos Mortos, para evitar colisões relacionadas com a abertura inadvertida das portas.