Quer um bar com casa gratuita e isenções fiscais? Mude-se para Espanha

Olvés, uma pequena vila perto de Saragoça, Espanha, está a oferecer uma casa gratuita e um conjunto de descontos e isenções a quem assumir o centro social e o único bar da terra, após a saída dos seus últimos donos.

Para combater a desertificação e atrair pessoas, a vila aragonesa de Olvés lançou um desafio a quem queira assumir o centro social e o único bar da terra, depois da saída dos anteriores gestores do estabelecimento.

O bar é o único ponto de encontro dos 70 residentes da vila e é por isso que, para tentar captar interessados, a Câmara Municipal decidiu oferecer casa grátis e uma isenção no pagamento do arrendamento do espaço comercial.

“Uma vila sem bar e sem centro social é uma vila sem vida”, disse o autarca de Olvés, Iluminada Ustero, que também se compromete a pagar o aquecimento do local e metade da conta de luz.

O autarca confessou que o público-alvo ideal é uma família, apesar de estar aberto a qualquer proposta. O único requisito que estabelece para os potenciais candidatos é o registo no regime de trabalhadores independentes.

Em poucos dias, esta oferta despertou o interesse de dezenas de famílias e cidadãos. A autarquia espanhola diz estar a receber vários pedidos de informação e candidatos de diferentes partes do país, mas também do exterior.